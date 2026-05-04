Home Local News IOWA LAWMAKERS PASS BILL FOR LONGER PRISON TERMS FOR MULTI-TIME OFFENDERS

IOWA LAWMAKERS PASS BILL FOR LONGER PRISON TERMS FOR MULTI-TIME OFFENDERS

By
Woody Gottburg
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BEFORE  ADJOURNING, THE IOWA LEGISLATURE HAS GIVEN BIPARTISAN APPROVAL TO A BILL THAT REQUIRES LONGER PRISON SENTENCES FOR REPEAT OFFENDERS.

SENATOR MIKE BOUSSELOT, A REPUBLICAN FROM ANKENY, SAYS 75 PERCENT OF VIOLENT CRIMES ARE COMMITTED BY SOMEONE WHO’S COMMITTED A CRIME BEFORE.

3STRIKES1 OC…….OUR COMMUNITIES SAFE.” :21

UNDER IOWA’S CURRENT HABITUAL OFFENDER LAW, A THIRD FELONY CONVICTION CARRIES A MANDATORY SENTENCE OF AT LEAST THREE YEARS, BUT THAT SENTENCE MAY BE DEFERRED OR SUSPENDED.

UNDER THE BILL, ANYONE CONVICTED OF A THIRD FELONY MUST BE SENTENCED TO AT LEAST SEVEN YEARS IN PRISON AND MUST SERVE ALL SEVEN YEARS.

REPRESENTATIVE STEVEN HOLT FROM DENISON, SAYS THE BILL HAS BEEN A PRIORITY FOR HOUSE REPUBLICANS.

3STRIKES2 OC……..THE REVOLVING DOOR.” :18

CRITICS SAY THE COURT SYSTEM SHOULD HAVE THE FLEXIBILITY TO GIVE SHORTER SENTENCES AND SECOND CHANCES TO PEOPLE WHO HAVE THE ABILITY TO TURN THEIR LIVES AROUND.

ROSS WILBURN, A DEMOCRAT FROM AMES, SAYS THE BILL WILL KEEP MORE PEOPLE IN PRISON FOR LONGER — RAISING COSTS.

3STRIKES3 OC……..ENTIRE SYSTEM. ;06

THE BILL GOT THE SUPPORT OF 105 LEGISLATORS. TWENTY-SIX MEMBERS OF THE HOUSE AND SENATE OPPOSED IT.

 

 

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