DAVID PLOWDEN’S IOWA PHOTOS OPENS MAY 5TH AT SC ART CENTER

A NEW EXHIBIT FEATURING A SERIES OF BLACK-AND-WHITE PHOTOGRAPHS OF IOWA IS OPENING AT THE SIOUX CITY ART CENTER.
DAVID PLOWDEN’S IOWA ARE PHOTOS FEATURING RURAL COMMUNITIES AND AGRICULTURAL LANDSCAPES, INCLUDING BARNS, GRAIN ELEVATORS AND CORNFIELDS; AS WELL AS LOCAL BUSINESSES, HIGHWAYS, CHURCHES, AND SCHOOLS.
ART CENTER CURATOR CHRISTOPHER ATKINS SAYS SOME OF THE PHOTOS DATE BACK OVER 60 YEARS:
PLOWDEN1 OC……COLLECTION OF PHOTOGRAPHS. :16
ATKINS SAYS THE PICTURES REGISTER HOW THE HISTORY OF THE STATE CAN BE READ IN ITS SMALL TOWNS AND FARMS:
PLOWDEN2 OC……..AND LAYERED. :15
THE COLLECTION IS ON LOAN FROM HUMANITIES IOWA.
THE PUBLIC IS INVITED TO A OPENING RECEPTION, WITH FREE MARGARITAS, TO CELEBRATE CINCO DE MAYO AT THE ART CENTER ON TUESDAY, FROM 4 – 5 P.M.