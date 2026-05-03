PILLEN APPOINTS NEW JUDGE FOR NORTHEAST NEBRASKA

GOVERNOR JIM PILLEN HAS APPOINTED A NEW JUDGE TO SERVE NORTHEAST NEBRASKA.
DANIELLE FLIAM WILL SERVE AS COUNTY COURT JUDGE IN THE SEVENTH JUDICIAL DISTRICT.
THAT DISTRICT INCLUDES ANTELOPE, CUMING, MADISON, KNOX, PIERCE, STANTON, AND WAYNE COUNTIES.
FLIAM’S APPOINTMENT IS EFFECTIVE MAY 15.
SHE IS CURRENTLY AN ASSISTANT U.S. ATTORNEY IN LINCOLN, WHERE SHE HANDLES THE PROSECUTION OF FEDERAL CRIMES INCLUDING SEX AND HUMAN TRAFFICKING, WEAPONS AND NARCOTIC VIOLATIONS, CHILD EXPLOITATION AND OTHER CRIMINAL OFFENSES.
THE VACANCY IS DUE TO THE RETIREMENT OF JUDGE DONNA FARRELL TAYLOR.