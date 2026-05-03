MOVILLE MAN ARRESTED ON DRUG & WEAPON CHARGES

A MOVILLE, IOWA MAN IS IN CUSTODY ON SEVERAL CHARGES FOLLOWING HIS ARREST EARLY SUNDAY FOLLOWING A TRAFFIC STOP AT 3301 GORDON DRIVE FOR NO LICENSE PLATE LIGHTS.
THE DRIVER, 36-YEAR-OLD GERARDO MEDINA, WAS UNABLE TO PROVIDE VALID PROOF OF INSURANCE.
THE DEFENDANT WAS ARRESTED AND WAS FOUND TO HAVE A PLASTIC BAG WITH A WHITE CRYSTALLINE SUBSTANCE IN HIS LEFT JACKET POCKET THAT FIELD TESTED POSITIVE FOR METHAMPHETAMINE.
A PROBABLE CAUSE SEARCH OF THE VEHICLE WAS CONDUCTED AND OFFICERS FOUND A GRAY ZIP BAG WITH TWO PLASTIC BAGS CONTAINING A WHITE SUBSTANCE THAT FIELD TESTED POSITIVE FOR METH, AND A PLASTIC BAG WITH
MARIJUANA.
POLICE LOCATED A 25 CALIBER HANDGUN BEHIND THE PASSENGER SIDE GLOVE BOX, WHICH WAS FOUND TO BE STOLEN OUT OF LINCOLN NEBRASKA.
ANOTHER BAG CONTAINING A WHITE CRYSTALLINE SUBSTANCE THAT FIELD TESTED POSITIVE FOR METH WAS ALSO FOUND ALONG WITH TWO PLASTIC TUBES WITH WHITE RESIDUE.
MEDINA WAS FOUND TO BE A CONVICTED FELON OUT OF CRAWFORD COUNTY AND ALSO HAS PREVIOUS DRUG CONVICTIONS.
HE IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $45,000 BOND.
01 CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION 05/03/2026 CLASS B FELONY
02 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE – 3RD OR SUBSEQ OFFENSE 05/03/2026 CLASS D FELONY
03 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE – 3RD OR SUBSEQ OFFENSE 05/03/2026 CLASS D FELONY
04 DOMINION/CONTROL OF FIREARM/OFFENSIVE WEAPON BY FELON 05/03/2026 CLASS D FELONY
05 FAILURE TO AFFIX DRUG STAMP 05/03/2026 CLASS D FELONY