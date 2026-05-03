APRIL WAS ONE OF WETTEST MONTHS ON RECORD

WE COULD BE LOOKING AT A LOT OF FLOWERS IN MAY AS IOWA STATE CLIMATOLOGIST JUSTIN GLISAN SAYS WE HAD A RECORD AMOUNT OF APRIL SHOWERS.
THEY PUT THE MONTH IN THE TOP TEN FOR PRECIPITATION.
WETAPR1 OC…….YEARS OF RECORDS” :13
HE SAYS APRIL WAS ALSO WARMER, WITH THE STATEWIDE AVERAGE TEMPERATURE JUST ABOVE 52 DEGREES.
WETAPR2 OC…….:WARMEST APRIL” :06
GLISAN SAYS THE CONDITIONS WERE THE PERFECT RECIPE FOR MORE STORMS.
WETAPR3 OC…….STORM PREDICTION CENTER” :28
GLISAN SAYS WE DON’T NORMALLY SEE THAT MANY TWISTERS IN APRIL, AND ONLY EXPECT AROUND SIX.
HE SAYS THE RAIN THE STORMS BROUGHT WAS WELCOMED IN MANY AREAS OF THE STATE:
WETAPR4 OC……….REBOUND SIGNIFICANTLY” :20
GLISAN SAYS. MAY IS HISTORICALLY THE SECOND WETTEST MONTH IN IOWA BEHIND JUNE, BUT GLISAN SAYS THE EARLY OUTLOOK SHOWS THINGS BEING A LITTLE COOLER AND DRIER.