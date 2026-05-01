SC POLICE UNVEIL SQUAD CAR TO HONOR AMERICA’S 250TH ANNIVERSARY

SIOUX CITY POLICE HAVE UNVEILED A NEWLY DESIGNED COMMEMORATIVE SQUAD CAR IN RECOGNITION OF THE UPCOMING 250TH ANNIVERSARY OF THE UNITED STATES.
THE SPECIALLY MARKED PATROL VEHICLE FEATURES A PATRIOTIC DESIGN HONORING THE NATION’S FOUNDING IN 1776 AND CELEBRATING THE VALUES OF SERVICE, UNITY, AND COMMUNITY THAT CONTINUE TO GUIDE LAW ENFORCEMENT TODAY.
THE COMMEMORATIVE SQUAD CAR WILL BE PLACED INTO REGULAR SERVICE THROUGHOUT SIOUX CITY AND WILL ALSO BE FEATURED AT COMMUNITY EVENTS, PARADES, AND OUTREACH OPPORTUNITIES LEADING UP TO THE NATIONS 250TH ANNIVERSARY.
IN ADDITION, THE DEPARTMENT PLANS TO ROLL OUT COMMEMORATIVE PATCHES AND BADGES AS PART OF ITS RECOGNITION OF THE HISTORIC ANNIVERSARY AT A LATER DATE.