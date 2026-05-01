MIRACLE RIDERS READY TO “SHARE THE LOVE” IN 2026

THE SIOUXLAND MIRACLE RIDERS RAISED $75,000 LAST YEAR TO FUND LIFE SAVING EQUIPMENT TO BE USED IN PEDIATRIC AMBULANCES FOR AIDING AND TRANSPORTING YOUNG PATIENTS TO UNITYPOINT ST.LUKE’S HOSPITAL.
THE MOTORCYCLE RIDERS AND ST. LUKE’S STAFF SHOWED WHAT THOSE FUNDS PAID FOR FRIDAY IN A GATHERING AT THE HEALTH CENTER.
EMERGENCY SERVICES MANAGER TERRY RAGALLER SAYS THERE’S A CRITICAL NEED FOR EQUIPMENT SMALL ENOUGH TO PROPERLY TREAT NEWBORNS AND INFANTS:
EMS EQUIP1 OC…SIZE OF PATIENTS. :15
THE MIRACLE RIDERS HAVE BEEN RAISING MONEY FOR ST.LUKE’S AND THE CHILDREN’S MIRACLE NETWORK FOR A DECADE.
KARI WINKLEPLECK, PRESIDENT OF THE UNITYPOINT ST. LUKE’S FOUNDATION, SAYS THOSE FUNDS HAVE HELPED PROVIDE CARE FOR MANY CHILDREN:
EMS EQUIP2 OC…….IT MATTERS MOST. :19
MATT THOMPSON OF W.A. KLINGER FOUNDED THE MIRACLE RIDERS A DECADE AGO AND SAYS THEIR THEME FOR THIS YEAR’S RIDE IS “SHARE THE LOVE”.
EMS EQUIP3 OC………CHILD ADVOCACY CENTER. :23
THIS YEAR’S RIDE WILL BE TO THE SOUTHWESTERN UNITED STATES AND BACK:
EMS EQUIP4 OC…….TO SAN DIEGO. :12
ON THE WAY BACK HOME THE RIDERS WILL GO THROUGH LAS VEGAS, THE COLORADO ROCKIES AND THE PRAIRIES OF NEBRASKA.
THIS YEAR’S MIRACLE RIDE BEGINS AUGUST 24TH WITH A RETURN TO SIOUX CITY ON SEPTEMBER 4TH.
POWELL BROADCASTING WILL TAKE PART IN THE CHILDREN’S MIRACLE NETWORK RADIOTHON NEXT TUESDAY THROUGH THURSDAY.