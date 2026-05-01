IOWA DEMOCRATS TO HOLD 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL CANDIDATES FORUM

MONDAY EVENING, THE THREE WOODBURY COUNTY DEMOCRATS RUNNING FOR THE NOMINATION TO BE THE CANDIDATE FOR IOWA’S FOURTH DISTRICT REPRESENTATIVE IN THE U.S. HOUSE WILL SPEAK AT A PUBLIC FORUM AT MORNINGSIDE UNIVERSITY.
ATTORNEY DAVE DAWSON, RETIRED NURSE STEPHANIE STEINER AND ASHLEY WOLFTORNABANE WILL APPEAR AND ANSWER QUESTIONS FROM THE MODERATOR AND SUBMITTED BY THE PUBLIC.
THE EVENT WILL BE HELD IN THE U-P-S AUDITORIUM FROM 7:00 TO 9:00 P.M ON THE MORNINGSIDE CAMPUS WITH DOORS OPENING AT 6:30.
KOREY CANTRELL WILL EMCEE THE EVENT.
ADMISSION IS FREE AND SEATING IS LIMITED.