DAKOTA CITY TO HONOR FALLEN FIREFIGHTERS

THIS SUNDAY, MAY 3, THE DAKOTA CITY FIRE DEPARTMENT WILL HOLD A “BELLS ACROSS AMERICA” PUBLIC SERVICE TO REMEMBER FALLEN FIREFIGHTERS.
THE SERVICE WILL BEGIN AT 1:00 P.M. AT THE DAKOTA CITY FIRE HALL AT 208 SOUTH 21ST STREET IN DAKOTA CITY, NEBRASKA.
DURING THE CEREMONY, THE DAKOTA CITY FIRE DEPARTMENT WILL PAY TRIBUTE TO FALLEN FIREFIGHTERS FROM ACROSS THE NATION, INCLUDING THE DEPARTMENT’S THREE FALLEN MEMBERS.
CAPTAIN ANDY ZALME, CAPTAIN ERIC SPECK, AND FIREFIGHTER LOWELL SATTERWHITE.
ZALME WAS RECOGNIZED AT THE NATIONAL FALLEN FIREFIGHTERS MEMORIAL IN EMMETSBURG, MARYLAND IN OCTOBER OF 2016.
SPECK AND SATTERWHITE WERE RECOGNIZED THERE IN OCTOBER 2017.
DAKOTA CITY FIRE CHIEF CLINT RASMUSSEN SAYS “IT IS A WAY TO HONOR AND REMEMBER DAKOTA CITY’S THREE FALLEN FIREFIGHTERS.
THESE FIREFIGHTERS PAID THE ULTIMATE SACRIFICE IN SERVING THEIR COMMUNITIES.”
THE SERVICE HELD IN DAKOTA CITY IS ONE OF MANY BELL RINGING CEREMONIES SCHEDULED TO TAKE PLACE ACROSS THE UNITED STATES.