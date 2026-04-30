U.S.HOUSE PASSES FARM BILL

THE FOUR IOWA REPUBLICANS IN THE U.S. HOUSE HAVE VOTED FOR A NEW VERSION OF THE FARM BILL AFTER JOINING A BIPARTISAN MAJORITY OF HOUSE MEMBERS TO STRIP LEGAL PROTECTIONS FOR THE PESTICIDE “ROUNDUP” FROM THE BILL.
IOWA’S CONGRESSIONAL DELEGATION IS TOUTING A NUMBER OF ITEMS THAT REMAIN, INCLUDING ENHANCED FEDERAL OVERSIGHT TO ENSURE FOREIGNERS DO NOT BUY OR OWN U.S. FARMLAND AS WELL AS AN ATTEMPT TO OVERRIDE A CALIFORNIA LAW THAT BARS THE SALE OF PORK PRODUCTS FROM ANIMALS RAISED IN STALLS THAT DO NOT GIVE THE HOGS ROOM TO MOVE.
HOUSE LEADERS SAY A SEPARATE VOTE ON ALLOWING YEAR-ROUND SALES OF E-15 IS PLANNED FOR THE HOUSE ON MAY 13TH.
SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS PRESIDENT TRUMP PROMISED DURING HIS TRIP TO IOWA IN JANUARY THAT HE’D SIGN THAT BILL INTO LAW.
FARMBILLCG1 OC……IS ABOUT E-15.” :14
GRASSLEY SAYS PRESIDENTS TRUMP AND BIDEN ISSUED WAIVERS SO E-15 COULD BE SOLD IN THE SUMMER MONTHS AND IT’S TIME TO MAKE THE POLICY PERMANENT.
FARMBILLCG2 OC……..YOU CAN BUY.” :26
IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA IS CO-CHAIR OF THE GROUP OF HOUSE LAWMAKERS WHO’VE BEEN TRYING THIS YEAR TO HAMMER OUT AN E-15 COMPROMISE.
RADIO IOWA