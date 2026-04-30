JURY CONVICTS SIOUX CITY MAN ON FEDERAL DRUG TRAFFICKING CHARGES

A SIOUX CITY MAN WHO CONSPIRED TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE HAS BEEN CONVICTED BY A JURY AFTER A 2-DAY TRIAL IN FEDERAL COURT IN SIOUX CITY.
36-YEAR-OLD SHELTON LAPOINTE WAS CONVICTED OF ONE COUNT OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METH AND ONE COUNT OF POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METH AND AIDING AND ABETTING ANOTHER.
LAPOINTE HAD BEEN TWICE CONVICTED PREVIOUSLY IN IOWA DISTRICT COURT FOR POSSESSION WITH INTENT TO DELIVER METH IN 2018 AND 2022 AS WELL AS ELUDING IN 2018.
HE WAS ARRESTED IN 2024 AFTER LEAVING WINNAVEGAS OVER THE SPEED LIMIT AND WHEN LAW ENFORCEMENT ATTEMPTED A TRAFFIC STOP, HE SPED AWAY AT 100 TO 140 MPH, WITH A PASSENGER THROWING TWO PACKAGES OF METH OUT A WINDOW.
FIVE CO-CONSPIRATOR/COOPERATORS TESTIFIED TO LAPOINTE’S MULTIPLE-POUND METH TRAFFICKING FOR SEVERAL MONTHS IN 2022 AND 2024.
SENTENCING WILL BE SET AFTER A PRE-SENTENCE REPORT IS PREPARED.
LAPOINTE FACES A MANDATORY MINIMUM SENTENCE OF 15 YEARS’ IMPRISONMENT AND WILL REMAIN IN FEDERAL CUSTODY.