IOWA RANKS 5TH FOR 2026 TORNADO WARNINGS

IOWA IS 5TH IN THE NATION FOR THE MOST TORNADO WARNINGS SO FAR IN 2026.
THE IOWA ENVIRONMENTAL MESONET AT IOWA STATE UNIVERSITY SHOWS IOWA HAS RECORDED 81 TORNADO WARNINGS THROUGH APRIL 28TH.
ILLINOIS TOPS THE LIST WITH 167 NATIONAL WEATHER SERVICE TORNADO WARNINGS.
MISSOURI HAD RECORDED 135, OKLAHOMA 97 AND WISCONSIN 83.
NEBRASKA HAS ONLY HAD 5 AND THERE HAVE BEEN NO TORNADO WARNINGS IN SOUTH DAKOTA.
SINCE JANUARY 1, MORE THAN 11-HUNDRED TORNADO WARNINGS HAVE BEEN ISSUED NATIONWIDE.
NATIONAL WEATHER SERVICE FILE PHOTO