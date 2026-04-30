G-O-P GOVERNOR CANDIDATES PLEDGE FOCUS ON IOWA CANCER RATE

THREE G-O-P CANDIDATES FOR GOVERNOR OF IOWA DEBATED TUESDAY NIGHT ON IOWA P-B-S.
ALL THREE PLEDGED TO FOCUS ON SOLVING IOWA’S CANCER RATE IF ELECTED.
ADAM STEEN SAYS IF ELECTED, HE WILL PUSH FOR A LOT MORE STATE FUNDING OF INDEPENDENT RESEARCH ABOUT CANCER RATES IN IOWA AND SET UP A WORKING GROUP WITHIN STATE GOVERNMENT TO DEVELOP A RESPONSE.
IACANCER3 OC…….PREVENT IT AND TREAT IT.” ;18
STEEN’S FATHER DIED OF CANCER NEARLY FOUR YEARS AGO AND HIS MOTHER HAS RECENTLY COMPLETED TREATMENT FOR BREAST CANCER.
STATE LEGISLATOR EDDIE ANDREWS HAS VOTED FOR STATE FUNDING OF CANCER RESEARCH, INCLUDING RESEARCH FOCUSED ON PEDIATRIC CANCER.
ANDREWS SAYS AS GOVERNOR HE’D ALSO FOCUS FUNDING TO ENSURING MORE CASES OF CANCER ARE DETECTED IN AN EARLY STAGE.
IACANCER4 OC…….FOR ALL IOWANS.” :06
WILLIAMSBURG PASTOR BRAD SHERMAN SAYS SOLVING THE CANCER CRISIS IS MORE THAN JUST ABOUT FUNDING AND IF HE’S ELECTED GOVERNOR, HE’LL MAKE SURE STATE OFFICIALS HAVE THE SKILLS TO EVALUATE CANCER STUDIES.
IACANCER5 OC…….WHAT HAVE YOU.” :12
FELLOW REPUBLICANS RANDY FEENSTRA AND ZACH LAHN DID NOT PARTICIPATE IN THE DEBATE.
Radio Iowa