BERTRAND EXPRESSES ONGOING CONCERNS OF HOMELESS ON DOWNTOWN SIOUX CITY

AT MONDAY’S SIOUX CITY COUNCIL MEETING, POLICE CHIEF REX MUELLER GAVE THE COUNCIL A PRESENTATION ON SPECIFIED CRIMES AT CITY PROPERTIES AND THE PROCESS TO DEAL WITH THEM.
CITY COUNCILMAN RICK BERTRAND BROUGHT UP HIS CONCERNS ON THE WARMING SHELTER IN THE 900 BLOCK OF NEBRASKA STREET, WHICH POLICE HAVE RECEIVED 298 CALLS ON IN THE PAST YEAR:
WARMCRIME1 OC……AT THIS PROPERTY. :21
BERTRAND WANTS TO KNOW HOW LONG THE CITY WILL HAVE TO DEAL WITH THE ONGOING ISSUES:
WARMCRIME2 OC…….THERE IS CRIMINAL ACTIVITY. :25
CHIEF MUELLER SAYS THE WARMING SHELTER IS BEING PROACTIVE IN DEALING WITH THOSE ISSUES:
WARMCRIME3 OC……..A LARGE BAN LIST. :06
BERTRAND SAYS HE WANTS THE CITY TO FIND A LEGAL WAY TO END THE PROBLEMS AND THE ONGOING POLICE CALLS THERE:
WARMCRIME4 OC……IS THAT FAIR? :12
CHIEF MUELLER GAVE AN EXAMPLE OF ANOTHER FACILITY WITH ONGOING CALLS, THE RESIDENTIAL TREATMENT FACILITY AT 6TH AND WATER STREET:
WARMCRIME5 OC………SPECIFIED CRIME PROPERTY. :22
BERTRAND SAYS HE IS TIRED OF SIOUX CITY’S DOWNTOWN BEING HELD HOSTAGE BY THE HOMELESS, AND WANTS TO FIND A WAY TO EITHER CORRECT THE BEHAVIOR OR MOVE IT OUT.
BERTRAND WILL SPEAK ON KSCJ’S “OPEN LINE” FRIDAY MORNING