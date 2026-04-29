WESTERN IOWA TECH HIRES NEW PRESIDENT

WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE HAS HIRED A NEW SCHOOL PRESIDENT.
DR. TERRY LINDSAY IS EXPECTED TO ASSUME THE ROLE ON JULY 6 AS THE COLLEGE’S 4TH PRESIDENT, SUCCEEDING DR. TERRY MURRELL, WHO RETIRES MAY 15TH.
DR. LINDSAY HAS 32 YEARS OF EXPERIENCE IN HIGHER EDUCATION AND MOST RECENTLY SERVED AS VICE PRESIDENT FOR STUDENT AFFAIRS AT ALBANY STATE UNIVERSITY IN GEORGIA, FOR NEARLY SIX YEARS.
HE HOLDS A BACHELOR’S DEGREE IN AFRICAN AMERICAN STUDIES AND A MASTER’S DEGREE IN COLLEGE COUNSELING AND STUDENT PERSONNEL FROM THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO.
LINDSAY EARNED HIS DOCTOR OF EDUCATION IN EDUCATIONAL LEADERSHIP FROM ARGOSY UNIVERSITY IN SCHAUMBURG, ILLINOIS.
Photo from Western Iowa Tech