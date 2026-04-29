SC SCHOOL SUPERINTENDENT FINALIST FORUMS SCHEDULE

THE PUBLIC IS INVITED TO ATTEND THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT’S SUPERINTENDENT COMMUNITY FORUMS TODAY (WEDNESDAY) IN ROOM 118 OF THE EDUCATIONAL SERVICE CENTER, LOCATED DOWNTOWN AT 627 4TH STREET.
THERE ARE THREE FINALISTS HOPING TO BECOME THE SCHOOL DISTRICT’S NEW SUPERINTENDENT.
DR. TIM MILLER FROM TEXAS WILL SPEAK FROM 4PM UNTIL 5PM.
DR. WILL PICKENS III FROM CHICAGO WILL SPEAK FROM 5:15-6:15 PM.
THE CURRENT INTERIM SIOUX CITY SUPERINTENDENT, JIM VANDERLOO, WILL SPEAK FROM 6:30-7:30 PM.
THOSE ATTENDING IN PERSON OR ONLINE WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO PROVIDE FEEDBACK.
THE ONLINE FEEDBACK FORM WILL BE PROVIDED DURING THE LIVESTREAM.
FREE STREET PARKING AROUND THE EDUCATIONAL SERVICE CENTER IS AVAILABLE BEGINNING AT 5 PM.
FOR MORE INFORMATION ON THE SUPERINTENDENT SEARCH, VISIT SIOUXCITYSCHOOLS.ORG.