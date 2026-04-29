SATURDAY IS FREE COMIC BOOK DAY

THIS SATURDAY (MAY 2) IS NATIONAL FREE COMIC BOOK DAY AND SIOUX CITY’S ACME COMICS IS AGAIN TAKING PART.
ACME’S KEVIN MCGARRY SAYS THEY HAVE A LOT OF COMICS TO GIVE AWAY:
COMICS7 OC…..INCREDIBLE. :06
MCGARRY SAYS THERE ARE A LOT OF OTHER ACTIVITIES GOING ON, INCLUDING A SPECIAL RAFFLE:
COMICS8 OC……A FOOD TRUCK. :19
BUT THE COMICS ARE THE MAIN FOCUS, AND MCGARRY SAYS THE MAJOR COMPANIES HAVE TIED IN SOME GIVEAWAYS WITH UPCOMING AND CLASSIC MOVIES AND TV SHOWS:
COMICS9 OC…….LIKE THAT TOO. :24
THE SCOOBY DOO MYSTERY MACHINE WILL ALSO BE IN THE PARKING LOT.
FREE COMIC BOOK DAY BEGINS AT 11AM SATURDAY AND RUNS UNTIL 4PM AT ACME COMICS AT 1622 PIERCE STREET.