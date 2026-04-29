FENTANYL REMAINS TOP CAUSE OF DEATH FOR AMERICANS AGE 18-45

TODAY IS NATIONAL FENTANYL AWARENESS DAY.
THE DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION SAYS FENTANYL REMAINS THE LEADING CAUSE OF DEATH AMONG AMERICANS AGES 18-45.
THE U.S. CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION ATTRIBUTES MORE THAN 750 DEATHS TO FENTANYL IN THE 12 MONTHS LEADING UP TO NOVEMBER 2025, ACROSS IOWA, MINNESOTA, NEBRASKA, NORTH DAKOTA AND SOUTH DAKOTA COMBINED.
FENTANYL IS A SYNTHETIC OPIOID, 50 TIMES MORE POTENT THAN HEROIN AND 100 TIMES STRONGER THAN MORPHINE.
JUST TWO MILLIGRAMS, THE EQUIVALENT OF A FEW GRAINS OF SALT, IS A POTENTIALLY LETHAL DOSE.
AN ESTIMATED FOUR-THOUSAND YOUNG AMERICANS UNDER 25 DIE EACH YEAR FROM FENTANYL.