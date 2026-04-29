BUSINESSES FACE FINES FOR SERVING ALCOHOL TO MINORS

FOUR SIOUX CITY BUSINESSES WERE EACH FINED $500 MONDAY DURING THE SIOUX CITY COUNCIL MEETING FOR VIOLATING IOWA’S BEER, WINE AND LIQUOR LAWS.
THE FINES ARE RELATED TO SELLING OR SERVING ALCOHOL TO UNDER AGE CUSTOMERS.
CITY POLICE CHIEF REX MUELLER SAYS THE STATE FREQUENTLY PROVIDES FUNDING FOR LOCAL OFFICERS TO CONDUCT THE CHECKS TO DETERMINE IF BUSINESSES ARE CHECKING I.D’S TO NOT SERVE ALCOHOL TO MINORS:
MINORS1 OC….COMPLIANCE CHECKS. :09
THOSE FUNDS PAY FOR THE OVERTIME THE LOCAL OFFICERS WORK TO CONDUCT THE CHECKS FOR THE STATE:
MINORS2 OC…….THAT ARE FOUND. :17
TRAINING IS OFFERED TO BUSINESSES TO TEACH THEIR EMPLOYEES REGARDING CHECKING I.D’S AND FOLLOWING STATE LAWS.