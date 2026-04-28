WOODBURY COUNTY PARKS CAMPING BEGINS FRIDAY

WOODBURY COUNTY’S CAMPGROUNDS, CABINS, RESTROOMS, AND SHELTERS OFFICIALLY OPEN THIS FRIDAY.
THAT INCLUDES BROWN’S LAKE, BIGELOW PARK AND SNYDER BEND PARK NEAR SALIX, ALONG WITH SOUTHWOOD CONSERVATION AREA AND FOWLER FOREST PRESERVE NEAR SMITHLAND, AND LITTLE SIOUX PARK NEAR CORRECTIONVILLE.
TO CELEBRATE THE START OF CAMPING SEASON, THE WOODBURY COUNTY CONSERVATION DEPARTMENT WILL HOST A CAMPING KICKOFF AT BROWN’S LAKE/BIGELOW PARK, LITTLE SIOUX PARK, SNYDER BEND PARK, AND SOUTHWOOD CONSERVATION AREA.
REGISTERED CAMPERS WHO CHECK IN ON FRIDAY WILL RECEIVE THAT NIGHT FREE.
THE FREE NIGHT IS VALID ONLY ON MAY 1, CANNOT BE USED ON ANY OTHER DATE, AND IS SUBJECT TO CAMPSITE AVAILABILITY ON A FIRST-COME, FIRST-SERVED BASIS.
CABIN RENTALS ARE NOT INCLUDED.
SWIMMING BEACHES AT BROWN’S LAKE AND LITTLE SIOUX PARK ARE SCHEDULED TO OPEN AT 11AM ON SATURDAY, MAY 23.
THE BEACHES ARE UNSTAFFED AND DO NOT HAVE LIFEGUARDS ON DUTY.
FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE CONSERVATION BOARD OFFICE AT 712-258-0838 OR GO ONLINE TO http://WWW.WOODBURYPARKS.ORG