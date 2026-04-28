JENSEN SUBARU SHARES THE LOVE WITH SUNNYBROOK HOPE CENTER

SIOUX CITY’S SUNNYBROOK CHURCH HOPE CENTER RECEIVED A MAJOR CONTRIBUTION FROM THE JENSEN SUBARU CAR DEALERSHIP TUESDAY.
THE LOCAL CAR DEALER PRESENTED A CHECK FOR $12,955 TO THE HOPE CENTER FOOD PANTRY AS PART OF THEIR “SHARE THE LOVE” CHARITY PROGRAM.
TINA STROUD, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE SUNNYBROOK HOPE CENTER, SAYS THE GIFT WILL PROVIDE A LOT OF MEALS FOR SIOUXLAND FAMILIES:
HOPECENTER1 OC……HAS PROVIDED. :16
SALES MANAGER JOSH VOIGHT SAYS JENSEN SUBARU HAS HELPED THE HOPE CENTER FOR THE PAST FIVE YEARS:
HOPECENTER2 OC………A PART OF THAT. :18
STROUD SAYS THE NUMBER OF LOCAL PEOPLE NEEDING FOOD ASSISTANCE KEEPS GROWING, AND EVERYONE IS WELCOME TO COME IN, BUT APPOINTMENTS ARE PREFERRED:
HOPECENTER3 OC….6 TO 8PM. :18
THE HOPE CENTER FOOD PANTRY IS SET UP LIKE A GROCERY STORE WITH WIDE AISLES AND SHELVES AND COOLERS STOCKED WITH PRODUCT.
HOPECENTER4 OC……REFLECT THAT. :16
THE HOPE CENTER IS LOCATED IN SUNNYBROOK COMMUNITY CHURCH AT 5601 SUNNYBROOK DRIVE.