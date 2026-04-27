NORTHWEST IOWA FARMLAND PRICES REMAIN STEADY

THE PRICE PER ACRE OF NORTHWEST IOWA FARMLAND IS HOLDING STEADY IN THE FIRST THREE MONTHS OF 2026.
THAT’S ACCORDING TO A SURVEY BY STALCUP AGRICULTURAL SERVICES OF STORM LAKE.
THEIR SURVEY SHOWS THAT 62 CROPLAND ONLY SALES IN OUR REGION AVERAGED $15,180 PER ACRE.
TWELVE OF THOSE SALES TOPPED $20,000 PER ACRE WITH THE HIGHEST PRICE IN A SIOUX COUNTY SALE OF 72 AND A HALF ACRES GOING FOR $26,800 AN ACRE IN MARCH.
AN 80 ACRE SALE IN FEBRUARY IN LYON COUNTY BROUGHT IN $25,600.
STALCUP SAYS FIRST QUARTER ACTIVITY SHOWED A STEADY MARKET IN NORTHWEST IOWA WITH VALUES CLOSELY TIED TO SOIL QUALITY, CONFIGURATION AND LOCATION.
LAST DECEMBER FARMLAND SOLD IN SIOUX COUNTY SET A NEW STATE RECORD WHEN A PARCEL OF MORE THAN 35 ACRES SOLD FOR $32,000 DOLLARS AN ACRE, BREAKING THE RECORD OF $30,000 DOLLARS, WHICH WAS ALSO SET IN SIOUX COUNTY BACK IN 2022.
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