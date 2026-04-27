MORE IOWA NATIONAL GUARD TO RETURN HOME THURSDAY

THE IOWA NATIONAL GUARD WILL HOST A WELCOME HOME CEREMONY THIS THURSDAY IN CEDAR RAPIDS TO HONOR 107 SOLDIERS ASSIGNED TO THE 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION WHO ARE RETURNING FROM DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE.
THESE SOLDIERS ARE PART OF A RECENT GROUP OF 145 WHO HAVE SAFELY RETURNED TO THE UNITED STATES FOLLOWING THEIR MISSION IN THE MIDDLE EAST TO REDUCE THE CAPABILITIES OF ISIS IN IRAQ AND SYRIA.
THE CEREMONY WILL TAKE PLACE AT 2 P.M. THURSDAY IN THE CEDAR RAPIDS ARMORY.
DUE TO TRAVEL LOGISTICS, NOT ALL SOLDIERS FROM THIS RETURNING GROUP WILL ARRIVE TOGETHER.
SOME SOLDIERS ARE BEING INDIVIDUALLY TICKETED TO OTHER LOCATIONS AND WILL REUNITE WITH THEIR FAMILIES OUTSIDE OF A FORMAL CEREMONY SETTING.
MORE THAN 300 IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS ARE STILL DEPLOYED IN THE MIDDLE EAST .