IOWA LEGISLATURE ENTERS 16TH WEEK

IOWA LAWMAKERS ARE ENTERING THE 16TH WEEK OF THIS YEAR’S LEGISLATIVE SESSION WITH AN OVERALL STATE SPENDING TARGET, BUT HOUSE AND SENATE REPUBLICANS HAVE NOT YET AGREED ON A PROPERTY TAX REFORM PLAN.
SENATE REPUBLICAN LEADER MIKE KLIMESH SAYS KEY LAWMAKERS SPENT THE WEEKEND STARTING TO IRON OUT THE DETAILS OF A NINE-POINT-SIX BILLION DOLLAR STATE BUDGET:
NOT YET1 OC…TO ADJOURN. ;15
MAJOR DIFFERENCES REMAIN BETWEEN THE PROPERTY TAX PLANS HOUSE AND SENATE REPUBLICANS.FAVOR. SENATE REPUBLICANS PROPOSE A LIMIT ON PROPERTY TAX GROWTH THAT WOULD RANGE BETWEEN TWO AND FIVE PERCENT, BASED ON THE INFLATION RATE,
HOUSE REPUBLICANS PROPOSE A HARD CAP OF TWO PERCENT.
HOUSE SPEAKER PAT GRASSLEY SAYS THERE MAY BE A WAY TO PRODUCE A HYBRED OF THE TWO PLANS, BUT REPUBLICANS IN THE HOUSE BELIEVE THERE MUST BE FIRM CONSTRAINTS THAT PROVIDE CERTAINTY FOR PROPERTY OWNERS.
NOT YET2 OC….THE RIGHT DIRECTION.” :11
DEMOCRATS, WHO HOLD A MINORITY OF SEATS IN THE LEGISLATURE, ARE NOT INVOLVED IN THE NEGOTIATIONS.
SENATE DEMOCRATIC LEADER JANICE WEINER SAYS DEMOCRATS JOINED REPUBLICANS TO SUPPORT THE PROPERTY TAX PLAN THAT CLEARED THE SENATE EARLIER THIS MONTH BECAUSE IT OFFERED SOME FLEXIBILITY SO LOCAL GOVERNMENTS COULD KEEP PROVIDING ESSENTIAL SERVICES.
NOT YET3 OC…….LESS THAN IDEAL.” :06
THREE DEMOCRATS JOINED MOST HOUSE REPUBLICANS LAST WEEK TO ADVANCE THE HOUSE G-O-P’S PROPERTY TAX ALTERNATIVE.
REPUBLICAN REPRESENTATIVE CARTER NORDMAN OF DALLAS CENTER SAYS THIS IS HOW THE LEGISLATIVE PROCESS WORKS.
NOT YET4 OC…………..THE FINISH LINE.” ::04
NORDMAN IS CHAIRMAN OF THE HOUSE WAYS AND MEANS COMMITTEE.
Radio Iowa