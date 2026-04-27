DROUGHT MAY LIMIT MT. RUSHMORE FIREWORKS

THE ONGOING DROUGHT COULD IMPACT SOUTH DAKOTA’S PLANS TO PUT ON A BIG FIREWORKS SHOW AT MOUNT RUSHMORE THIS JULY IN CELEBRATION OF OUR NATION’S 250TH ANNIVERSARY.
OFFICIALS ARE CONCERNED THAT DRY CONDITIONS AND LIMITED MOISTURE WILL INCREASE THE RISK OF WILDFIRES IN THE BLACK HILLS.
THAT’S WHY TRAVEL SOUTH DAKOTA IS NOW WORKING WITH A FIREWORKS VENDOR TO POTENTIALLY OFFER AN ALTERNATIVE TO FIREWORKS, LIKE ADVANCED LIGHTING SHOWS.
APPROXIMATELY 48-HUNDRED LOTTERY-SELECTED ATTENDEES WILL BE ABLE TO ATTEND THE EVENT ON JULY 3RD. PRESIDENT DONALD TRUMP HAS ALSO BEEN INVITED TO ATTEND.