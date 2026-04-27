CASH MAY BE ACCEPTED FOR PUBLIC SCHOOL SPORTS TICKETS AGAIN IN IOWA SOON

CASH WILL HAVE TO BE ACCEPTED AS PAYMENT FOR TICKETS TO ANY SPORTING EVENT IN AN IOWA PUBLIC SCHOOL UNDER A BILL THAT’S WON APPROVAL IN THE IOWA HOUSE AND SENATE.
SENATOR TOM SHIPLEY OF NODAWAY SAYS IT’S A RESPONSE TO COMPLAINTS LEGISLATORS WERE GETTING FROM PARENTS AND GRANDPARENTS.
PAYCASH1 OC……..A THIRD PARTY.” :18
REPRESENTATIVE ELINOR LEVIN FROM IOWA CITY, SAYS SOME SCHOOL DISTRICTS HAVE DECIDED HAVING A CASH BOX AT EXTRACURRICULAR EVENTS INTRODUCES THE POSSIBILITY OF THEFT.
PAYCASH2 OC……CREDIT CARDS YET.” :22
LEVIN SAYS THE DECISION ABOUT WHETHER CASH SHOULD BE ACCEPTED SHOULD BE UP TO EACH SCHOOL.
THE BILL NOW GOES TO GOVERNOR REYNOLDS FOR HER SIGNATURE.
RADIO IOWA