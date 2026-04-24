STUDENTS SOUGHT FOR SC POLICE YOUTH ACADEMY

THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT IS ACCEPTING APPLICATIONS FOR THE 2026 YOUTH ACADEMY.
VOLUNTEER COORDINATOR RITA DONNELLY SAYS THE YOUTH ACADEMY IS OFFERED DURING THE SUMMER FOR STUDENTS WHO ARE AT LEAST 14 YEARS OLD AND IS AN OPPORTUNITY FOR STUDENTS TO LEARN MORE ABOUT POSSIBLE CAREERS IN THE LAW ENFORCEMENT FIELD.
ACADEMY11 OC…POLICE DEPARTMENT. :13
STUDENTS PARTICIPATE IN A VARIETY OF ACTIVITIES, AND EMILY, A 9TH GRADER AT BISHOP HEELAN, TOOK PART IN THE MOST RECENT ACADEMY:
ACADEMY12 OC….REALLY ENJOYABLE. :20
ALEXANDER LUCERO IS A WEST HIGH SENIOR WHOSE FATHER IS EMPLOYED BY THE WOODBURY COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT:
ACADEMY13 OC…….ANY MORE DANGER. :19
THE DEADLINE FOR APPLICATIONS TO BE SUBMITTED IS MAY 8.
SPACE IS LIMITED TO 22 STUDENTS.