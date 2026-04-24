SIOUX CITY CELEBRATES ARBOR DAY

FRIDAY WAS ARBOR DAY, TO CELEBRATE THE ENVIRONMENTAL BENEFITS OF TREES TO PROVIDE SHADE, WIND PROTECTION, AND THE OXYGEN WE BREATHE.
PARKS SUPERINTENDENT KELLY BACH OF SIOUX CITY SAYS ARBOR DAY WAS FIRST CELEBRATED ON APRIL 10, 1872 IN NEBRASKA THANKS TO THE EDITOR OF NEBRASKA’S FIRST NEWSPAPER:
ARBOR1 OC…….CELEBRATING ARBOR DAY. :16
BACH SAYS TREES ARE IMPORTANT FOR MANY REASONS:
ARBOR2 OC………..AT THAT POINT. :14
BACH AND A PARKS CREW PLANTED A RED MAPLE ALONG THE CITY’S RIVERFRONT FRIDAY MORNING.
HE SAYS THE CITY OVER THE YEAR’S HAS REPLACED ELM TREES LOST TO DUTCH ELM DISEASE AND MORE RECENTLY ASH TREES RUINED BY THE EMERALD ASH BORER.
TODAY SIOUX CITY AND OTHER COMMUNITIES DIVERSIFY THE TYPES OF TREES THEY PLANT:
ARBOR3 OC………DIFFERENT VARIETIES. :20
ARBOR DAY IS CELEBRATED ON THE LAST FRIDAY IN APRIL.