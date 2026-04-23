WINNAVEGAS CELEBRATES 34TH ANNIVERSARY

WINNAVEGAS CASINO RESORT SAYS ONE LUCKY GUEST WILL WIN $34,000 IN CASH THIS SATURDAY, APRIL 25, IN CELEBRATION OF ITS 34TH ANNIVERSARY.
THE GRAND PRIZE DRAWING WILL TAKE PLACE AT 11 P.M. ON THE CASINO FLOOR AND MARKS THE WRAP UP OF A MONTH-LONG ANNIVERSARY CELEBRATION.
TO BE ELIGIBLE FOR THE GRAND PRIZE, YOU MUST BE A MEMBER OF THE CASINO’S CLUBWINN PLAYER’S CLUB, WHICH IS FREE TO JOIN.
GENERAL MANAGER TOM TEESDALE SAYS THEY WANTED TO CELEBRATE IN A BIG WAY, AND THIS GRAND PRIZE DRAWING IS OUR WAY OF SAYING THANK YOU.
WINNAVEGAS CASINO RESORT FIRST OPENED ITS DOORS ON APRIL 30, 1992, IN WHAT BEGAN AS A MODEST BINGO HALL OPERATION HOUSED IN CONNECTED TRAILERS.
IT’S NOW A FULL-SERVICE CASINO AND RESORT FEATURING NEARLY 800 SLOT MACHINES, A VARIETY OF TABLE GAMES AND A 78-ROOM HOTEL, COMPLETE WITH A POOL, HOT TUB, AND CONFERENCE SPACE.
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