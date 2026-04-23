SUSPECT CHARGED IN SOUTH RUSTIN NEIGHBORHOOD SHOOTING (Update)

A SUSPECT IS IN CUSTODY FACING CHARGES FOLLOWING A SHOOTING THURSDAY NIGHT ON 1ST STREET IN THE GREENVILLE AREA OF SIOUX CITY.
32-YEAR-OLD DEONTAE RICHARDSON IS CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER AND FELON IN POSSESSION OF A FIREARM.
OFFICER GINA ROBERTS OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS THE SHOOTING HAPPENED AROUND 7:45PM AT 2834 1ST STREET:
RICHARDSON1 OC………SHOT AND INJURED. :18
OFFICERS FOUND THE VICTIM OUTSIDE, SUFFERING FROM A GUNSHOT WOUND TO THE CHEST.
THE VICTIM WAS TRANSPORTED TO UNITYPOINT WITH LIFE THREATENING INJURIES.
THE CIRCUMSTANCES OF WHAT THE THREE MEN WERE DOING ARE STILL UNDER INVESTIGATION.
RICHARDSON WAS LOCATED NEARBY AT 116 SOUTH RUSTIN AND WAS TAKEN INTO CUSTODY.
HE IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $75,000 BOND.
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SIOUX CITY POLICE OFFICERS RESPONDED TO A REPORT OF A SHOOTING IN THE 100 BLOCK OF SOUTH RUSTIN STREET AROUND 8PM THURSDAY NIGHT.
POLICE POSTED ON THEIR FACEBOOK PAGE FOR RESIDENTS TO EITHER AVOID THE AREA, OR SHELTER IN PLACE UNTIL THE SITUATION WAS RESOLVED.
ONE PERSON WAS REPORTEDLY TAKEN TO THE HOSPITAL.
NO OTHER DETAILS HAD BEEN RELEASED AS OF 10:30PM.