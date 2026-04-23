POLICE INVESTIGATE SOUTH RUSTIN NEIGHBORHOOD SHOOTING-UPDATE

SIOUX CITY POLICE HAVEN TAKEN A PERSON INTO CUSTODY REGARDING A SHOOTING IN THE 100 BLOCK OF SOUTH RUSTIN STREET AROUND 8PM THURSDAY NIGHT.
POLICE HAD PREVIOUSLY POSTED ON THEIR FACEBOOK PAGE FOR RESIDENTS TO EITHER AVOID THE AREA, OR SHELTER IN PLACE UNTIL THE SITUATION WAS RESOLVED.
AUTHORITIES SAY THOSE RECOMMENDATIONS ARE NO LONGER NECESSARY. ONE PERSON WAS REPORTEDLY TAKEN TO THE HOSPITAL.
NO ADDITIONAL INFORMATION HAS BEEN RELEASED AT THIS TIME.
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SIOUX CITY POLICE OFFICERS RESPONDED TO A REPORT OF A SHOOTING IN THE 100 BLOCK OF SOUTH RUSTIN STREET AROUND 8PM THURSDAY NIGHT.
POLICE POSTED ON THEIR FACEBOOK PAGE FOR RESIDENTS TO EITHER AVOID THE AREA, OR SHELTER IN PLACE UNTIL THE SITUATION WAS RESOLVED.
ONE PERSON WAS REPORTEDLY TAKEN TO THE HOSPITAL.
NO OTHER DETAILS HAD BEEN RELEASED AS OF 10:30PM.