LOCAL HELP AVAILABLE 24/7 FOR SIOUXLAND CRIME VICTIMS

THIS IS NATIONAL CRIME VICTIMS’ RIGHTS WEEK AND WOODBURY COUNTY OFFICIALS HELD A GATHERING AT THE COURTHOUSE THURSDAY TO CALL ATTENTION TO LOCAL VICTIMS AND WHAT THEY HAVE BEEN THROUGH.
THIS YEAR’S THEME IS “LISTEN. ACT. ADVOCATE, PROTECT VICTIMS AND SERVE COMMUNITIES”.
ONE OF THE SPEAKERS WAS A VICTIM OF DOMESTIC VIOLENCE WHO SHARED HER STORY:
VICTIMS23 OC……….WITH DIGGING. :24
SHE IS NOW AN ADVOCATE FOR SIOUX CITY’S “SAFE PLACE” WHICH IS THE LOCAL AGENCY AND SHELTER FOR LOCAL VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE:
VICTIMS24 OC……AMAZING JUDGES. :17
JEN SAYS SHE IS FORTUNATE SHE RECEIVED THE HELP SHE NEEDED, AND SAYS MANY DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS DON’T RECEIVE THE HELP THEY NEED:
VICTIMS25 OC……OTHER SIDE YET. :19
SAFE PLACE SERVES 19 NORTHWEST IOWA COUNTIES ALONG WITH UNION COUNTY SOUTH DAKOTA AND DAKOTA COUNTY NEBRASKA.
IF YOU NEED HELP WITH DOMESTIC VIOLENCE, CALL THEM 24 HOURS A DAY AT 1-800-982-7233.