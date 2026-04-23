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IOWA JOBLESS RATE HOLDS STEADY

By
Woody Gottburg
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IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE HELD STEADY AT THREE-POINT-FOUR PERCENT IN FEBRUARY.

WORKFORCE DEVELOPMENT DIRECTOR BETH TOWNSEND SAYS THERE ARE SOME SIGNS OF TIGHTENING IN SECTIONS OF THE ECONOMY.

JOBRATE4 OC…….OF A POINT” :07

TOWNSEND SAYS THERE ARE ALSO POSITIVES IN THE JOB MARKET.

JOBRATE5 OC……..A GOOD SIGN :14

THE LABOR FORCE PARTICIPATION RATE HAD BEEN MOVING UP SLOWLY, AND SHE SAYS THIS DROP IS NOT A MAJOR CONCERN.

JOBRATE6 OC…….OF 2025. :12

TOWNSEND SAYS THE UNEMPLOYMENT INSURANCE CLAIM NUMBERS ARE ANOTHER INDICATOR OF WHAT’S HAPPENING IN THE JOB MARKET.

JOBRATE7 OC……….WHICH IS A GOOD SIGN” :21

TOWNSEND SAYS THE AVERAGE DURATION SOMEONE IS ON UNEMPLOYMENT REMAINS LESS THAN TEN WEEKS.

SHE SAYS THERE ARE MORE THAN 51-THOUSAND JOBS AVAILABLE ON IOWAWORKS.GOV.

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