FEMA GRANTS AWARDED FOR NW IOWA FLOOD RECOVERY & REPAIRS

CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS THE FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY HAS AWARDED MORE THAN $5.9 MILLION DOLLARS IN FEDERAL DISASTER RECOVERY GRANTS TO BUENA VISTA COUNTY, AND THE CITIES OF SPENCER AND CHEROKEE FOLLOWING FLOODS AND SEVERE STORMS.
THE FUNDING WILL SUPPORT CRITICAL INFRASTRUCTURE REPAIRS, WASTEWATER TREATMENT FACILITY UPGRADES, AND TRANSPORTATION IMPROVEMENTS IN THOSE AREAS.
FEENSTRA SAYS THE FUNDING IS VITAL TO SUPPORT FAMILIES, FARMERS, BUSINESSES, AND LOCAL GOVERNMENTS AS THEY RECOVER.
THE GRANT ALLOCATIONS INCLUDE MORE THAN $2.2 MILLION FOR THE BUENA VISTA COUNTY CONSERVATION BOARD, MORE THAN $2.3 MILLION FOR THE CITY OF SPENCER AND MORE THAN $1.4 MILLION FOR THE CITY OF CHEROKEE.
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