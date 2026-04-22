VIOLINS OF HOPE HELP TEACH TOLERANCE TO STUDENTS

MAESTRO RYAN HASKINS AND STRING MUSICIANS OF THE SIOUX CITY SYMPHONY PERFORMED WITH “VIOLINS OF HOPE” AT THE ORPHEUM THEATRE WEDNESDAY MORNING BEFORE AN AUDIENCE OF NEARLY 2000 AREA 8TH GRADE STUDENTS.
THE VIOLINS OF HOPE ARE RESTORED MUSICAL INSTRUMENTS RECOVERED FROM THE HOLOCAUST OF WORLD WAR TWO.
JERRY WEINER WAS INSTRUMENTAL IN BRINGING THE VIOLINS TO SIOUX CITY FOR THE ANNUAL TOLERANCE WEEK ACTIVITIES TO HELP EDUCATE YOUNG STUDENTS:
JERRY1 OC…….. NO MORE. :26
THE VIOLINS, WHICH BELONGED TO VICTIMS OF THE HOLOCAUST, WERE RECOVERED AND THEIR HISTORY HAS BEEN TRACED BACK TO THE WORLD WAR TWO ERA:
JERRY2 OC…SENT TO THEIR DEATH. :14
WEINER SAYS ALL OF THE VIOLINS BROUGHT HERE HAVE BEEN PLAYED BY MUSICIANS ALL OVER THE WORLD EXCEPT FOR ONE, WHICH NOBODY WILL USE:
JERRY3 OC……BY DESTROYING PEOPLE. :18
THE SIOUX CITY SYMPHONY WILL PRESENT A FREE CONCERT WITH THEIR MUSICIANS PLAYING THE HISTORIC VIOLINS FROM 7:30-9PM AT THE ORPHEUM THEATRE THIS (WEDNESDAY) EVENING.
CHAMBER MUSICIANS WILL PLAY THE VIOLINS THURSDAY AT 6:30PM AT THE HOLOCAUST RAILS EXHIBIT OF THE SIOUX CITY RAILROAD MUSEUM IN THE ROUNDHOUSE.