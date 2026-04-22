THREAT PLACED TWO SOUTH SIOUX SCHOOLS ON TEMPORARY LOCKDOWN

SOUTH SIOUX CITY’S HIGH SCHOOL WAS PLACED IN LOCKDOWN AND THE MIDDLE SCHOOL IN SECURE STATUS AT 10:41 WEDNESDAY MORNING FOLLOWING A REPORTED POTENTIAL THREAT.
THE SCHOOL DISTRICT IMMEDIATELY FOLLOWED ESTABLISHED SAFETY PROTOCOLS AND WORKED IN CLOSE COORDINATION WITH LOCAL LAW ENFORCEMENT.
AFTER A THOROUGH SEARCH AND INVESTIGATION, THE THREAT WAS DETERMINED NOT TO BE CREDIBLE.
AN ALL CLEAR WAS DECLARED AT 11:20AM WITH ALL STUDENTS AND STAFF SAFE, AND NORMAL OPERATIONS THEN RESUMED.
SOUTH SIOUX SCHOOL OFFICIALS SAY THEY APPRECIATE THE SWIFT RESPONSE OF STAFF AND THE SUPPORT OF THEIR LAW ENFORCEMENT PARTNERS IN ENSURING THE SAFETY OF THEIR SCHOOLS.
FILE PHOTO