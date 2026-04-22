SATURDAY IS NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY

LOCAL POLICE WILL BE PARTICIPATING IN THE NATIONAL DRUG TAKE BACK DAY THIS SATURDAY FROM 10:00 A.M. UNTIL 2:00 P.M. AT LOCATIONS IN SIOUX CITY AND SOUTH SIOUX CITY.
SIOUX CITY POLICE WILL BE AT DRILLING PHARMACY, LOCATED AT 4010 MORNINGSIDE AVENUE AND ALSO AT THE
HAMILTON BOULEVARD HY-VEE IN THE MARKETPLACE MALL.
SOUTH SIOUX CITY POLICE WILL TAKE PART AT THE HY-VEE IN THEIR CITY AS WELL.
IT’S AN OPPORTUNITY FOR PEOPLE TO SAFELY DISPOSE OF UNUSED PRESCRIPTION MEDICATION AT ONE OF THE COLLECTION SITES.
THIS IS ANONYMOUS AND NO RECORDS OF WHO DROPS OFF MEDICATION OR WHAT KIND ARE KEPT.
THEY WILL COLLECT TABLETS, CAPSULES, PATCHES, AND OTHER SOLID FORMS OF PRESCRIPTION DRUGS.
LIQUIDS, INCLUDING INTRAVENOUS SOLUTIONS, SYRINGES AND OTHER SHARPS, AND ILLEGAL DRUGS WILL NOT BE ACCEPTED.
THE D-E-A WILL CONTINUE TO ACCEPT VAPING DEVICES AND CARTRIDGES AT ITS DROP OFF LOCATIONS PROVIDED LITHIUM BATTERIES ARE REMOVED.