LE MARS MAN ARRESTED ON SEXUAL ABUSE CHARGES

A LE MARS, IOWA MAN HAS BEEN ARRESTED ON THREE FELONY WARRANTS ISSUED BY THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT.
54-YEAR-OLD RICK REIFENRATH IS CHARGED WITH CONTINUOUS SEXUAL ABUSE OF A CHILD, SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE AND INCEST.
THE SHERIFF’S DEPARTMENT SAYS THE CHARGES STEM FROM AN INVESTIGATION DATING BACK TO SEPTEMBER OF 2025.
LAST SEPTEMBER 18th, DEPUTIES EXECUTED A SEARCH WARRANT IN RURAL PLYMOUTH COUNTY AFTER A REPORT THAT THE PROPERTY HAD UNSAFE LIVING CONDITIONS FOR 3 CHILDREN AND NUMEROUS DOGS.
REIFENRATH IS FREE ON $25,000 BOND.