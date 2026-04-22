Home Local News LE MARS MAN ARRESTED ON SEXUAL ABUSE CHARGES

LE MARS MAN ARRESTED ON SEXUAL ABUSE CHARGES

By
Woody Gottburg
-
39
SHARE

A LE MARS, IOWA MAN HAS BEEN ARRESTED ON THREE FELONY WARRANTS ISSUED BY THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT.

54-YEAR-OLD RICK REIFENRATH IS CHARGED WITH CONTINUOUS SEXUAL ABUSE OF A CHILD, SEXUAL ABUSE 3RD DEGREE AND INCEST.

THE SHERIFF’S DEPARTMENT SAYS THE CHARGES STEM FROM AN INVESTIGATION DATING BACK TO SEPTEMBER OF 2025.

LAST SEPTEMBER 18th, DEPUTIES EXECUTED A SEARCH WARRANT IN RURAL PLYMOUTH COUNTY AFTER A REPORT THAT THE PROPERTY HAD UNSAFE LIVING CONDITIONS FOR 3 CHILDREN AND NUMEROUS DOGS.

REIFENRATH IS FREE ON $25,000 BOND.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR