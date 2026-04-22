IOWA’S TWO LANE HIGHWAY SPEED LIMIT MAY SOON INCREASE

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS WILL SOON GET TO DECIDE WHETHER THE 55 MILE AN HOUR SPEED LIMIT ON TWO-LANE STATE HIGHWAYS WILL GO UP TO 60.
THE STATE SENATE HAS GIVEN FINAL APPROVAL TO A BILL THAT AUTHORIZES THE INCREASE.
SENATOR KERRY GRUENHAGEN OF WALCOTT SAYS THE VEHICLES OF TODAY ARE WELL DESIGNED FOR THE HIGHER SPEED.
60SPEED1 OC……CRASH AVOIDANCE SYSTEMS.” :16
16 SENATORS OPPOSED THE BILL INCLUDING THOMAS TOWNSEND OF DUBUQUE:
60SPEED2 OC……ON THE ROAD.” :10
IF THE GOVERNOR SIGNS THIS BILL INTO LAW, DRIVERS WOULD BE ABLE TO GET TWO TICKETS A YEAR GOING 70 IN A 60 MILE PER HOUR ZONE ON A TWO-LANE HIGHWAY WITHOUT IT AFFECTING THEIR DRIVER’S LICENSE — OR THE DRIVER’S INSURANCE RATES.