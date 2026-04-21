SC HOMELESS ASSISTANCE TEAM REPORTS PROGRESS

SIOUX CITY’S HOMELESS ASSISTANCE RESPONSE TEAM CONTINUES TO MAKE PROGRESS IN DEALING WITH THE LOCAL HOMELESS POPULATION.
CAPTAIN RYAN BERTRAND OF THE SIOUX CITY POLICE TOLD CITY COUNCIL MEMBERS ABOUT WHAT STEPS THE “HART TEAM” HAS INITIATED TO DEAL WITH THOSE HOMELESS WHO ARE FREQUENT VIOLATORS OF THE LAW:
HART8 OC……THE JAIL STAFF. :31
WHEN OFFICERS ENCOUNTER HOMELESS IN A NON-CRIME SITUATION, BERTRAND SAYS THEY HAND OUT INFORMATION CARDS TO THEM ON AVAILABLE RESOURCES TO GET ASSISTANCE:
HART9 OC…….ON A WEEKEND. :09
UNFORTUNATELY, HE SAYS THE VAST MAJORITY OF LOCAL HOMELESS ARE RESISTING HELP:
HART10 OC……RESISTANT TO SERVICE. :12
BERTRAND SAYS LOCAL TRANSPORTATION TO GET THE HOMELESS TO AGENCIES WHO COULD HELP THEM IS AN ISSUE AS WELL AS LIMITED BUDGETS FOR THOSE AGENCIES TO PROVIDE THE HELP:
HART11 OC…….GOING TO BE WORKING ON. ;24
THE HART TEAM CONCEPT WAS INITIATED LAST NOVEMBER 10TH.
THE TASK FORCE IS UTILIZING VARIOUS CITY STAFF IN EXISTING POSITIONS DURING THE CURRENT TRIAL PHASE OF THIS PROGRAM.