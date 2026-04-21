REPAIRS UNDERWAY AT FLOYD MONUMENT

REPAIRS ARE UNDERWAY AT SIOUX CITY’S SERGEANT FLOYD MONUMENT, NEAR HIGHWAY 75 AND GLENN AVENUE.
THE FLOYD MONUMENT WAS DEDICATED IN MAY OF 1901 AND HONORS SGT. CHARLES FLOYD, THE ONLY MEMBER OF THE LEWIS AND CLARK EXPEDITION WHO DIED ON THE TRIP IN 1804 ALONG THE MISSOURI RIVER IN WHAT WOULD LATER BECOME SIOUX CITY.
SINCE THE MONUMENT IS CONSTRUCTED OF SANDSTONE AND IS APPROXIMATELY 125 YEARS OLD, THE SCHEDULED REPAIRS ARE NECESSARY TO PRESERVE THE STRUCTURE.
SIMILAR RESTORATION WORK WAS COMPLETED IN 1998.
CITY PARKS SUPERINTENDENT KELLY BACH SAYS THE “THESE REPAIRS WILL HELP ENSURE THE MONUMENT REMAINS SAFE AND STRUCTURALLY SOUND FOR RESIDENTS AND VISITORS TO ENJOY FOR MANY YEARS TO COME.”
THE PLANNED REPAIRS ARE EXPECTED TO PRESERVE THE SERGEANT FLOYD MONUMENT FOR ANOTHER 25
YEARS.
THE FLOYD MONUMENT WAS DESIGNATED AS THE FIRST U.S. NATIONAL HISTORIC LANDMARK IN 1960.