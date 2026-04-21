IOWA ATTORNEY GENERAL WARNS OF SCAMS

IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD SAYS HER OFFICE HAS STOPPED A FAKE WEBSITE THAT WAS SCAMMING MONEY FROM PEOPLE WHO WANTED TO DONATE TO THE FAMILY OF AN IOWA NATIONAL GUARD SOLDIER WHO DIED EARLIER THIS YEAR SERVING IN THE MIDDLE EAST.
BIRD SAYS THE WEBSITE DECLAN COADY FOUNDATION DOT COM WAS A FALSE WEBSITE SET UP OUTSIDE OF THE COUNTRY, NOT IN VERMONT AS INDICATED:
FAKESITE1 OC…….WANT TO HELP. :26
THE ATTORNEY GENERAL’S STAFF WENT TO WORK TO STOP THE SITE:
FAKESITE2 OC…….THAT DOESN’T HAPPEN. :14
THE WEBSITE POPPED UP EARLY IN MARCH AND SOON AFTERWARDS BIRD SAYS HER OFFICE BEGAN FIELDING COMPLAINTS ABOUT IT;
FAKESITE3 OC…….GOING TO DO. :16
BIRD SAYS THERE ARE A VARIETY OF SCAM SITES AND EMAILS THAT ARE TRYING TO GET YOUR MONEY UNDER FALSE PRETENSES:
FAKESITE4 OC……DON’T SEND MONEY. :18
SHE SAYS TO CHECK YOUR BILLING STATEMENT AND CALL THE NUMBER ON IT TO CONFIRM WHAT YOU OWE.
YOU CAN REPORT SCAMS TO THE IOWA ATTORNEY GENERALS OFFICE BY CALLING 1-888-777-4590.