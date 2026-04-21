FEENSTRA SAYS U.S. HOUSE COMMITTEE APPROVES FUNDS FOR 185TH RUNWAY PROJECT

THE U.S. HOUSE APPROPRIATIONS COMMITTEE APPROVED $38.5 MILLION IN FISCAL YEAR 2027 FUNDING FOR THE 185TH AIR REFUELING WING IN SIOUX CITY TUESDAY.
4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS IT’S A MAJOR WIN FOR SIOUX CITY AND NORTHWEST IOWA:
185TH MONEY1 OC…….RIGHT HERE AT HOME. :14
THE MONEY WAS PROMISED YEARS AGO, BUT IT’S TAKEN A LONG TIME TO GET TO THIS POINT:
185TH MONEY2 OC…..WHERE IT BELONGS. :19
THE TOTAL COST OF THE RUNWAY PROJECT HAS BEEN ESTIMATED TO BE $220 MILLION DOLLARS.
FEENSTRA SAYS HE WILL KEEP PUSHING TO MAKE SURE THE FUNDING IS PASSED BY CONGRESS:
185TH MONEY3 OC….THE FINISH LINE. :22
THE 185TH RUNWAY FUNDING IS THE TOP PRIORITY OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE THIS WEEK DURING THEIR ANNUAL TRIP TO WASHINGTON D.C.