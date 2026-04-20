YOU CAN TAKE PART IN SIOUX CITY U-T-V SURVEY

SIOUX CITY WILL HOST A PUBLIC LISTENING SESSION AT 8 P.M. ON TUESDAY, APRIL 21 AT THE PUBLIC MUSEUM, IMMEDIATELY FOLLOWING THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT’S SPRING TOWN HALL MEETING.
THE SESSION WILL GATHER COMMUNITY INPUT ON THE POTENTIAL LEGALIZATION OF UTILITY TERRAIN VEHICLES OR U-T-V’S FOR LIMITED INTOWN USE.
RESIDENTS WILL BE INVITED TO COMPLETE A SURVEY INDICATING WHETHER THEY SUPPORT OR DO NOT
SUPPORT ALLOWING RESTRICTED U-T-V USE ON CITY STREETS.
CITY OFFICIALS WILL BE PRESENT TO LISTEN TO FEEDBACK AND HEAR CONCERNS.
A SURVEY IS AVAILABLE NOW AND COMMUNITY MEMBERS ARE ENCOURAGED TO PARTICIPATE AT THIS LINK BELOW.