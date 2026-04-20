SAND HOPES TO LEGALIZE MARIJUANA SALES IN IOWA IF ELECTED GOVERNOR

ROB SAND, THE ONLY DEMOCRAT RUNNING FOR GOVERNOR OF IOWA, SAYS HE WILL PROPOSE TO LEGALIZE THE SALE AND USE OF MARIJUANA IN IOWA IF HE’S ELECTED.
SAND SAYS MANY IOWANS ARE DRIVING ACROSS STATE LINES AND BUYING MARIJUANA IN NEIGHBORING MISSOURI, ILLINOIS AND MINNESOTA WHERE IT’S LEGAL:
SANDPOT1 OC…TAX COFFERS, NOT OURS.” :04
SAND SAYS ONLY THOSE WHO ARE 21 OR OLDER SHOULD BE ABLE TO BUY MARIJUANA PRODUCTS, HOWEVER HE’D BAN PUBLIC CONSUMPTION — SO HE’D BAN SMOKING MARIJUANA IN PARKS, ON SIDEWALKS, IN MOVING VEHICLES OR IN OTHER PUBLIC PLACES.
SANDPOT2 OC……..WORKFORCE CRISIS ANYWAY.” :10
HE SAYS THE STATE SHOULD LICENSE BUSINESSES TO SELL CANNABIS PRODUCTS AND A STATE TAX ON CANNABIS WOULD OFFSET THE STATE’S STRUCTURAL BUDGET DEFICIT.
SAND WOULD SEEK LIMITS ON T-H-C CONTENT — THE CHEMICAL IN MARIJUANA THAT CREATES THE PSYCHOACTIVE EFFECT AND REQUIRE CANNABIS PRODUCT PACKAGING THAT’S CHILD RESISTANT.