PUBLIC LIBRARY FRIEND’S BOOK SALE BEGINS THIS WEEK

THE 2026 BOOK LOVERS’ BOOK SALE BY THE FRIENDS OF THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY OPENS THIS THURSDAY.
SPOKESMAN JOHN REIFF SAYS IT TAKES PLACE AT THE FORMER CHUCK-E-CHEESE/MAUDE’S LOCATION AT THE SOUTHERN HILLS MALL:
BOOKSALE3 OC………INTO THE NEXT WEEK. :18
YOU CAN BROWSE THROUGH THOUSANDS OF BOOKS AND RECORDINGS WITH HARDCOVER BOOKS, DVDS, CDS, AND VINYL RECORDS AVAILABLE FOR $4, PAPERBACKS FOR $2, AND CHILDREN’S PICTURE BOOKS FOR $1.
REIFF SAYS AS THE BOOK SALE GOES ON, THEY TRY TO SELL ALL OF THE ITEMS TO RAISE MONEY TO FUND PROJECTS AND PROGRAMS AT THE CITY PUBLIC LIBRARIES:
BOOKSALE4 OC………..PLEASE COME OUT. :22
THE FRIENDS OF THE PUBLIC LIBRARY IS ALSO LOOKING FOR VOLUNTEERS TO HELP STAFF THE BOOK SALE.
EVERY VOLUNTEER RECEIVES FIVE FREE ITEMS FOR HELPING.
YOU CAN SIGN UP ON THEIR FACEBOOK PAGE.