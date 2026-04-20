Huskers to Transform Memorial Stadium

THE UNIVERSITY OF NEBRASKA BOARD OF REGENTS WILL CONSIDER A PLAN TO TRANSFORM MEMORIAL STADIUM.
THE DISCUSSION WILL BE HELD THIS FRIDAY, APRIL 24TH, AT 9 A.M.
NEBRASKA ATHLETIC DEPARTMENT SAYS THE INITIATIVE, CALLED THE “BIG RED REBUILD,” IS A FAN-FIRST REIMAGINING OF MEMORIAL STADIUM.
THE REDESIGNED STADIUM WILL OFFER IMPROVED ACCESS, SEAT COMFORT, ENHANCED SIGHT LINES AND UPGRADED AMENITIES THROUGHOUT THE STADIUM.
THE REDESIGN INCLUDES: A NEWLY CONNECTED EAST AND WEST BOWL THAT ALLOWS 360-DEGREE ACCESS ON THE MAIN CONCOURSE, SEATING 80-THOUSAND FANS.
THE FULL COMPLETION SHOULD BE IN TIME FOR THE 2028 SEASON.
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