FEW DEMOCRATS SEEK STATE OFFICE IN SOUTH DAKOTA

DEMOCRATIC CANDIDATES ARE RUNNING FOR LESS THAN HALF OF SEATS IN THE SOUTH DAKOTA STATE LEGISLATURE.
ONLY 46 OF SOUTH DAKOTA’S 105 LEGISLATIVE SEATS HAVE A DEMOCRATIC CANDIDATE RUNNING IN NOVEMBER.
THE DILEMMA FOR DEMOCRATS IS WORSE IN THE STATE SENATE WHERE THE PARTY WILL NOT FIELD A CANDIDATE FOR NEARLY TWO-THIRDS OF THE CHAMBER.
DEMOCRATS HAVEN’T HELD A STATEWIDE OFFICE IN SOUTH DAKOTA SINCE 2015 AND THEY HAVEN’T HELD A MAJORITY IN EITHER CHAMBER SINCE 1994.
SOUTH DAKOTA HAS THE LOWEST PERCENTAGE OF DEMOCRATS IN THE STATE LEGISLATURE NATIONWIDE AT JUST SEVEN-POINT-SIX PERCENT.