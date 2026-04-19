SIOUX CITY WOMAN CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER (Update)

BOND IS NOW SET AT $50,000 FOR A SIOUX CITY WOMAN WHO ALLEGEDLY DROVE OVER A WOMAN, INJURED A PREGNANT SECOND WOMAN AND STRUCK FOUR PARKED VEHICLES IN A DISTURBANCE JUST AFTER MIDNIGHT SUNDAY MORNING IN THE 2600 BLOCK OF SOUTH RUSTIN.
25-YEAR-OLD RAMONA GRANT OF SIOUX CITY IS CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER AND MULTIPLE OTHER COUNTS.
WITNESSES TOLD POLICE THE INCIDENT BEGAN AS A PHYSICAL ALTERCATION BETWEEN GRANT AND THE VICTIM.
THEY SAY GRANT THEN GOT IN HER DODGE JOURNEY, DROVE OVER A CURB ONTO THE SIDEWALK, STRIKING FOUR PARKED VEHICLES BEFORE ACCELERATING TOWARD THE VICTIM AND RUNNING HER OVER BEFORE FLEEING.
POLICE SAY THE WOMAN SUSTAINED A BROKEN LEG AND INJURED SHOULDER.
OFFICERS SAY THEY SOON FOUND GRANT IN HER VEHICLE IN HER DRIVEWAY AND TOOK HER INTO CUSTODY.
UPDATED 10:48AM 4/20/26
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A SIOUX CITY WOMAN IS IN JAIL FACING SEVERAL CHARGES INCLUDING ATTEMPTED MURDER FOLLOWING A DISTURBANCE JUST AFTER MIDNIGHT SUNDAY MORNING IN THE 2600 BLOCK OF SOUTH RUSTIN STREET.
POLICE AND SIOUX CITY FIRE AND RESCUE WERE DISPATCHED THERE FOR A REPORT OF A FEMALE STRUCK BY A VEHICLE.
ON SCENE OFFICERS FOUND THE ADULT FEMALE WITH SERIOUS INJURIES, WHO WAS TRANSPORTED TO A LOCAL HOSPITAL.
A SECOND FEMALE WAS FOUND WHO WAS ALSO INJURED.
WITNESSES TOLD POLICE THE INCIDENT BEGAN AS A DISTURBANCE BETWEEN THE SUSPECT AND VICTIM.
THEY SAY THE SUSPECT THEN DROVE OVER A CURB ONTO THE SIDEWALK, STRIKING MULTIPLE PARKED VEHICLES BEFORE INTENTIONALLY ACCELERATING TOWARD THE VICTIM AND A GROUP OF PEDESTRIANS, STRIKING AND RUNNING HER OVER BEFORE FLEEING.
OFFICERS QUICKLY IDENTIFIED THE SUSPECT AND LOCATED HER INSIDE HER VEHICLE A SHORT TIME LATER.
25-YEAR-OLD RAMONA F. GRANT OF SIOUX CITY WAS TAKEN INTO CUSTODY AND CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT RESULTING IN SERIOUS INJURY, INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS, AND FOUR COUNTS OF LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT WITH PROPERTY DAMAGE.
GRANT IS BEING HELD ON AN INITIAL BOND OF $26,500.