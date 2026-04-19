Home Local News SIOUX CITY CELEBRATES NATIONAL LIBRARY WEEK

SIOUX CITY CELEBRATES NATIONAL LIBRARY WEEK

By
Woody Gottburg
-
14
SHARE

THIS IS NATIONAL LIBRARY WEEK, AND THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY WILL BE HOSTING A VARIETY OF ACTIVITIES AT THEIR THREE LOCATIONS.

JEN DELPERDANG OF THE LIBRARY SAYS THE THEME THIS YEAR IS “FIND YOUR JOY:”

LIBRARYWK1 OC……AWESOME EVENT. ;16

MANY OF THE ACTIVITIES ARE AIMED AT YOUNG READERS:

LIBRARYWK2 OC…….. AT 11AM. :25

THERE 4-8 YEAR OLDS CREATE TOWERS WITH BLOCKS AND TINKERS TOYS WHILE 9-11 YEAR OLDS BUILD A REMOTE CONTROLLED HYDRAULIC CLAW LIKE IN AN ARCADE MACHINE.

DELPERDANG SAYS THERE ALSO A TRUE CRIME TALK SATURDAY AT 11AM FOR ADULTS AT THE MORNINGSIDE BRANCH LIBRARY:

LIBRARYWK3 OC……..SARAH ENRIGHT. :13

IF YOU CAN’T MAKE THAT EVENT, IT WILL BE REPEATED AT THE DOWNTOWN LIBRARY TUESDAY, APRIL 28TH AT 6PM OR JOIN ONLINE BY REGISTERING AT SIOUXCITYLIBRARY.ORG.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR